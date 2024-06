inviato da Aldo Formenti, 28.6.2024.

E’ passata come una piccola notizia apparentemente non importante per il mondo della scuola. Eppure rappresenta un esempio di scelte politiche fondamentali per il futuro asseto della scuola della Repubblica.

E’ nata una nuova Fondazione per la Scuola Italiana, ente privato, che provvederà a finanziare progetti specifici sul territorio avvalendosi della rete scolastica esistente. In concreto saranno finanziati progetti apparentemente gestiti dalle istituzioni scolastiche su bandi e finalità deliberati dalla Fondazione.

La vera novità è che la fondazione è gestita con il contributo diretto di UniCredit, Banco BPM, Enel Italia S.p.A, Leonardo S.p.A e Autostrade per l’Italia. Non si tratta pertanto di consorzi di piccole imprese e la previsione è che dai 10 milioni di euro iniziali si arrivi al un fondo di 50 milioni entro il 2029.

Valditara si è dimostrato entusiasta dell’iniziativa che sarà sostenuta dal MIM sposando una politica scolastica succube delle decisioni dell’economia finanziaria e reale delle grandi società italiane con struttura multinazionale.

Immaginiamo che i finanziamenti saranno dedicati a supportare progetti finalizzati alla formazione di operai specializzati e quadri coerenti con gli interessi dei finanziatori che potranno utilizzare la rete scolastica sostenuta dal bilancio pubblico.

Un uso privato del servizio pubblico.

Fondazione per la scuola italiana: avanti tutta verso la privatizzazione della scuola statale

