InfoDocenti.it, 6.8.2024.

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di rispondere alle domande più frequenti sul Fondo Espero, oggi ritorniamo sull’argomento per un ultimo passaggio.

Il modulo di rinuncia

Dopo la ricezione dell’informativa sul Fondo pensione chiuso, come si può manifestare la propria intenzione di non aderire? La scuola dovrebbe provvedere a produrre un modulo per manifestare questa intenzione. Se così non fosse, noi comunque vi forniamo il modello al link che trovate in fondo al post.

Fondo Espero, ecco il modulo per non aderire

