di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 9.9.2024.

Formazione docenti, tutte le ore non utilizzate per le attività funzionali all’insegnamento saranno usate per la formazione programmata.

Una delle novità che caratterizza l’anno scolastico 2024/2025 per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti, è l’utilizzo della parte restante di tempo della quota massima di 80 ore finalizzate per le attività funzionali all’insegnamento, per attività di formazione programmata dal Collegio docenti con il PTOF. In buona sostanza se nel piano annuale delle attività si utilizzano 30 ore da dedicare ai Collegi docenti, ai dipartimenti e ai colloqui scuola famiglia e si utilizzano 20 ore per i consigli di classe dell’intero anno scolastico, significa che altre 30 ore (10+20) si debbano dedicare alla formazione dei docenti.

Norma contrattuale di riferimento

La novità contrattuale sulla formazione obbligatoria all’interno dell’orario di servizio è stata regolamentata dall’art.44, comma 4 del CCNL scuola 2019-2021.

In buona sostanza l’art.44 del CCNL scuola 2019-2021, regolamenta l’impegno orario dei docenti da dedicare alle attività funzionali all’insegnamento. Tra le attività di carattere collegiale ci sono fino a 40 ore di riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative. Inoltre ci sono sino ad altre 40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Formazione obbligatoria dei docenti

Ai sensi del comma 4 dell’art.44 del CCNL scuola 2019-2021, fermo restando che il tempo programmato per le attività collegiali, sono prioritarie per lo svolgimento di queste riunioni (Collegi, dipartimenti, colloqui scuola famiglia e consigli di classe) e sino ad un massimo di 40 + 40 ore, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti contrattuali, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

