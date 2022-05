Obiettivo scuola, 14.5.2022.

L’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 prevede che:

I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE”.

In sostanza non è consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia enella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento. Il vincolo non si applica invece se la provincia di inserimento nelle GPS è diversa da quella di inserimento nelle GAE.

Tale preclusione non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione.

In sintesi:

Se il candidato\a è inserito in GAE a PIENO TITOLO per una certa classe di concorso (es: EEEE) allora non potrà inserirsi\rimanere iscritto anche nelle GPS per la stessa classe di concorso (es: EEEE) nella stessa provincia . Potrà invece inserirsi senza problemi se la provincia di inserimento in GPS è diversa da quella di inserimento in GAE (vedi FAQ ufficiale n. 37).

Se il candidato è inserito in GAE a PIENO TITOLO per una certa classe di concorso (es: EEEE) può inserirsi nelle GPS nella anche nella stessa provincia per altre classi di concorso (es: AAAA o PPPP o A018).

Se il candidato è inserito in GAE con RISERVA per una certa classe di concorso (es: EEEE) potrà inserirsi nelle GPS per la stessa classe di concorso (es: EEEE) anche se la provincia è la stessa. Se il sistema non consente l'inserimento rilevando l'errore "ATTENZIONE: non è ammesso selezionare graduatorie su classi di concorso già presenti nelle GAE" allora, probabilmente l'inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l'ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l'inclusione con riserva (vedi FAQ ufficiale n. 37).

Ci giungono però segnalazioni di candidati che, pur avendo richiesto e ottenuto dall’ambito territoriale di riferimento l’inserimento nelle GAE con riserva, ad oggi non riescono a effettuare l’inserimento nelle GPS nella stessa provincia, probabilmente a causa di un disallineamento dei dati.

FAQ 37 Sono in GaE con riserva in una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso tento di iscrivermi nelle GPS della stessa provincia, ma non ci riesco. Perché?

Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.

GAE e GPS non nella stessa provincia e per la stessa classe di concorso

