dalla Gilda degli insegnanti, 9.1.2025.

Si è svolto questa mattina a Roma il consueto Consiglio Nazionale dei Coordinatori della Gilda degli Insegnanti, come previsto dallo statuto del sindacato. Al centro dell’incontro, presieduto dal coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana, le iniziative politico-sindacali, la piattaforma per il nuovo CCNL 2022-2024 e le prossime elezioni RSU.

“Professionalità dei docenti e qualità della scuola”, questi i temi storici affrontati e perseguiti dalla Gilda, che secondo le parole di Castellana “sono la base della nostra associazione, che da sempre pone al centro la didattica”.

Tra gli argomenti trattati anche quello di contrastare i progetti relativi la creazione del middle management, e che per Castellana significa “fare un ulteriore passo peggiorativo nell’aziendalizzazione della scuola italiana, legalizzando il caporalato e causando un enorme danno alla libertà di insegnamento”.

Il coordinatore nazionale si è poi soffermato sulla questione del calo degli studenti, messa in luce in questi giorni dagli organi di stampa, e per cui è atteso anche un taglio dell’organico – il taglio dell’organico, legato in parte alla denatalità – afferma Castellana – assieme alla questione dei tanti posti di sostegno in organico di fatto, resta uno dei gravi problemi della scuola italiana. Nelle analisi politiche spesso si fa solo un discorso numerico, di medie di alunni per classi ma in realtà è lo stesso errore che è stato fatto per il dimensionamento scolastico. Il problema è un altro, ovvero i picchi numerici di alunni per classe registrati in alcune scuola, questione anche legata all’autonomia scolastica, ma soprattutto alla Legge Gelmini, che – conclude Castellana – dobbiamo insistere perché venga abolita.

L’incontro è stato poi anche l’occasione per promuovere con i coordinatori provinciali la campagna elettorale delle prossime elezioni RSU, che si svolgeranno in tutte le scuole d’Italia.

