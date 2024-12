Il Sole 24 Ore, 9.12.2024.

Incidente durante una gita scolastica, cede il balcone di una casa storica: feriti un insegnante e una guida turistica. Un gruppo di studenti delle scuole elementari e medie era stato accompagnato alla scoperta di villa Rivani Farolfi, una dimora storica situata nel Ferrarese.

Brusco epilogo per una gita scolastica nel Ferrarese: nel crollo di un balcone di una dimora storica sono rimasti feriti un insegnante e una guida turistica. L’episodio è accaduto questa mattina a Ro, frazione del Comune di Riva del Po in provincia di Ferrara. Un gruppo di studenti delle scuole elementari e medie era stato accompagnato alla scoperta di villa Rivani Farolfi, una dimora storica situata nel Ferrarese. Un progetto particolare per i giovani alunni di Ro, legato al territorio e soprattutto al Mulino e ai luoghi narrati da Riccardo Bacchelli. La villa settecentesca è di privati e i proprietari abitano altrove, ma lasciano le chiavi a disposizione proprio per visite guidate.

L’accaduto

Dopo il giro alla scoperta delle stanze della villa, gli studenti si sarebbero affacciati al balcone che dà sul parco esterno. Dietro di loro un insegnante e una guida. Pochi istanti dopo il balconcino è crollato. Al momento del cedimento sul terrazzino erano rimasti solo gli adulti. Il docente e la guida sono precipitati a terra, un volo di cinque metri, insieme ai calcinacci. Immediata la richiesta d’aiuto. In pochi minuti sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara, gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica e i carabinieri. I feriti, dopo le prime medicazioni sul posto, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona per ulteriori accertamenti e cure. Non sarebbero in pericolo di vita.

Studenti illesi

Tutti gli studenti, prontamente riaccompagnati a scuola, sono rimasti illesi. Per loro comunque è stato un grande choc e dalla vicina scuola sono corsi operatori scolastici e insegnanti per gestire al meglio la situazione. Sul posto anche il preside Domenico Marcello Urbinati e Daniela Simoni, sindaca di Riva del Po. Ora gli inquirenti dovranno chiarire cause e dinamiche dell’accaduto. Andrà accertato lo stato di conservazione dell’immobile prima della visita e bisognerà stabilire se e quanti ragazzi siano saliti sul balcone e se il peso degli stessi sia stato determinante o meno per il cedimento. Poco dopo l’accaduto le famiglie degli alunni sono state informate dell’incidente e rassicurate sulle condizioni dei propri figli. Anche il dirigente scolastico vuole capire bene in che direzione muoversi. La villa potrebbe essere messa sotto sequestro.

