InsegnantiMobilità Autore: - 28 Febbraio 2024 / 04 : 50
Commenti disabilitati su Gli allegati della mobilità editabili

Gli allegati della mobilità editabili

InfoDocenti.it, 27.2.2024.

Gilda Venezia

ALLEGATO D SCUOLA INFANZIA

ALLEGATO F PRIMARIA

ALLEGATO F

ALLEGATO F CONTINUITA’ LINGUA INGLESE PRIMARIA

ALLEGATO G DICHIARAZIONE DOCENTI BENEFICIARI DI DEROGHE

PLURIDICHIARAZIONE
(Sostituisce dichiarazione personale, anagrafica, esigenze di famiglia, abilitazione specifica, titolo di sostegno, titoli posseduti)

ALLEGATO D SCUOLA PRIMARIA

ALLEGATO D SCUOLA DELL’INFANZIA

ALLEGATO D SCUOLA SECONDARIA

DICHIARAZIONE ATTIVITA’ SINDACALE

DICHIARAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA

DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA

DICHIARAZIONE POSSESSO ABILITAZIONE SPECIFICA

DICHIARAZIONE TITOLO DI SOSTEGNO

DICHIARAZIONE UTILIZZAZIONE IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO

DICHIARAZIONE LEGGE 104

Gli allegati della mobilità editabili ultima modifica: 2024-02-28T04:50:05+01:00 da
Tags:, ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl