Gli allegati della mobilità editabili

InfoDocenti.it, 27.2.2024.
ALLEGATO F CONTINUITA’ LINGUA INGLESE PRIMARIA
ALLEGATO G DICHIARAZIONE DOCENTI BENEFICIARI DI DEROGHE
PLURIDICHIARAZIONE
(Sostituisce dichiarazione personale, anagrafica, esigenze di famiglia, abilitazione specifica, titolo di sostegno, titoli posseduti)
ALLEGATO D SCUOLA DELL’INFANZIA
DICHIARAZIONE ATTIVITA’ SINDACALE
DICHIARAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA
DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA
DICHIARAZIONE POSSESSO ABILITAZIONE SPECIFICA
DICHIARAZIONE TITOLO DI SOSTEGNO
DICHIARAZIONE UTILIZZAZIONE IN ALTRA CLASSE DI CONCORSOGli allegati della mobilità editabili ultima modifica: 2024-02-28T04:50:05+01:00 da