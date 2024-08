dall’USR per il Veneto, 30.8.2023.

Comunicazione dell’Ufficio I: con riferimento all’Avviso prot.n. AOODRVE.21214.23-08-2024, si pubblica l’elenco delle sedi assegnate in reggenza, annuali e temporanee, con decorrenza dal 1° settembre 2024.

I Dirigenti indicati in elenco dovranno comunicare alla Scrivente Direzione l’avvenuta assunzione in servizio presso la sede conferita in reggenza e trasmettere la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità all’incarico di reggenza.

Per agevolare la predisposizione e la raccolta di tali dichiarazioni è stato realizzato un modulo Sharepoint accessibile con le credenziali personali del Dirigente scolastico, il quale dovrà provvedere a compilare i campi richiesti accedendo all’Area Dirigenti Scolastici → menu a sinistra, alla voce “Dichiarazioni-incompatibilita-inconferibilita”.

Al termine della compilazione, il sistema invierà una email alla casella di posta indicata con allegata la dichiarazione in formato pdf in due versioni, una in chiaro e l’altra con i dati sensibili oscurati. Il Dirigente interessato è tenuto a sottoscrivere digitalmente entrambe le dichiarazioni e a caricarle nello spazio_UPLOAD della cartella personale, disponibile nel menu a sinistra.

Si invita a inserire la presa di servizio e la predetta dichiarazione nell’area di sharepoint dedicata al

Dirigente scolastico (cartella personale upload) entro e non oltre il termine perentorio del 6 settembre 2024.»

Gli incarichi di reggenza nel Veneto

