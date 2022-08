di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 11.8.2022.

Cerchiamo di rispondere ad alcune domande ricorrenti sulle immissioni in ruolo da GPS prima fascia.

Possono partecipare gli insegnanti di ruolo?

Ovviamente sì. Non c’è una norma che esclude questa possibilità per i docenti di ruolo. Tenete presente che il primo anno sarete assunti come docenti a tempo determinato, così a quelli che sono di ruolo e che vorrebbero sfruttare questa possibilità consigliamo di utilizzare le supplenze ex-art. 36 del CCNL, che consente di ottenere incarichi a tempo determinato per altra classe di concorso/grado/ordine d’istruzione.

Alla procedura possono partecipare i docenti già individuati l’anno scoro da GPS 1° fascia?

Anche in questo caso la risposta è affermativa. Anche chi ha partecipato – ed ha ottenuto un posto – nel precedente anno scolastico (il 2021/22).

GPS 1° fascia sostegno, possono partecipare i docenti di ruolo e chi ha già avuto nomina l’anno scorso?

