di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 29.7.2024.

Da tempo ci si chiedeva quando sarebbe stato possibile esprimere le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025: finalmente oggi sono state rese note le date.

La finestra temporale per esprimere le 150 preferenze sarà dal 26 luglio (ore 9) al 7 agosto (ore 14).

Domanda:

“Mi spiegate cosa significa posizionamento in coda? Che ad esempio la seconda scuola selezionata è in coda alla prima e così a seguire? Mi aiutate?“

Risposta

In coda significa che bisogna ordinare tante preferenze. È un termine un pò vago perché per coda può essere la quarta e può essere la 150esima, quindi in coda significa alle ultime posizioni. Si ordinano le 150 preferenze in base al contratto, in base alla territorialità, alcune saranno all’inizio molto spinte altre saranno verso la fine, ma non c’è un punto da cui parte la coda.

Esempio: in genere si ordinano tutte le preferenze analitiche e poi si mettono in genere alla fine in coda le preferenze sintetiche: quelle preferite della provincia si mettono in ordine, poi alla fine metto anche i codici del dei comuni, poi dei distretti e magari oggi, anche, se non è troppo vasta, della provincia.

E allora in coda in genere si mettono le preferenze sintetiche. È un termine che significa più al fondo della domanda perché non è proprio ciò che si vorrebbe, però va bene anche quello”.

