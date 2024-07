GPS 150 preferenze: tutto ciò che c’è da sapere

di Massimiliano Esposito, La Voce della scuola, 12.7.2024.

Con l’avvicinarsi dell’anno scolastico 2024/2025, i docenti attendono con ansia l’opportunità di ottenere incarichi di supplenza attraverso il sistema delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Questa guida ti accompagnerà attraverso i passaggi chiave e le considerazioni da tenere a mente.

Quando presentare la domanda

La finestra per presentare la domanda di selezione delle 150 scuole preferite si aprirà dopo la pubblicazione delle graduatorie GPS 2024/2026, prevista entro la fine di luglio o i primi di agosto 2024. Questo è un passaggio cruciale, poiché la mancata presentazione della domanda è considerata una rinuncia.

Scegliere le 150 sedi scolastiche

Sebbene le specifiche posizioni vacanti potrebbero non essere note in anticipo, è consigliabile non trascurare nulla, in quanto potrebbero emergere posti disponibili inaspettati a causa di fattori come trasferimenti di docenti e assegnazioni provvisorie.

Le tipologie di supplenze

Il sistema GPS copre tre principali categorie di incarichi di supplenza:

Supplenze annuali su posti vacanti e disponibili che si prevede rimangano tali per tutto l’anno scolastico, con contratti che decorrono dall’assunzione in servizio fino al 31 agosto. Supplenze temporanee per la copertura di posti non vacanti ma di fatto disponibili , con contratti che decorrono dall’assunzione in servizio fino al termine delle attività didattiche. Supplenze temporanee per altre esigenze di servizio, con contratti che decorrono dall’assunzione in servizio fino all’ultimo giorno della specifica esigenza.



Per le supplenze annuali fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche, vengono utilizzate prima le graduatorie Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Se queste sono esaurite, si consultano le graduatorie GPS, seguite dalle Graduatorie d’Istituto (GI).

Le supplenze temporanee sono assegnate dal dirigente scolastico, attingendo dalle Graduatorie d’Istituto (GI).

GPS 150 preferenze: tutto ciò che c’è da sapere

