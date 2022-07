di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 14.7.2022.

Si può sciogliere la riserva per l’inserimento in prima fascia, se non abbiamo inserito la riserva durante l’ultimo aggiornamento?

Sciogliere una riserva che non c’è

Chi non si è inserito nella prima fascia con riserva a maggio non può ora scioglierla – e comunque non potrà compilare l’istanza. Si poteva chiedere l’iscrizione con riserva anche se non c’era nessuna sicurezza di conseguirla entro il termine del 20 luglio, e contemporaneamente essere a pieno titolo in seconda fascia.

Chi si trova in questa situazione potrà entra nella prima fascia aggiuntiva nel luglio del prossimo anno.

GPS 2022, chi ha superato il concorso ma non si è inserito con riserva nell’aggiornamento non può accedere alla prima fascia

