di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 6.4.2022.

Non sappiamo ancora quando riapriranno le graduatorie delle GPS. Intanto cerchiamo di chiarire alcune cose su quello che ci aspetta.

Quali documenti bisogna allegare alla domanda per le GPS?

Chiariamo subito una cosa: come è avvenuto per l’aggiornamento del 2020 non è necessario allegare nulla all’istanza che presenterete. Con alcune eccezioni che presenteremo qui di seguito:

titoli di studio conseguiti all’estero;

dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi”;

documentazione legata alla legge 104.

GPS 2022, devo allegare qualche documento alla domanda di aggiornamento?

