di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 15.5.2022.

La FAQ.

Molti supplenti con contratto fino al 30 giugno ci chiedono se sia possibile dichiarare il servizio intero, anche se la scadenza del contratto è successiva al termine di presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS, che ricordiamo è fissata al 31 maggio.

La risposta è sì, si può indicare nel modulo di domanda il servizio per intero, ma è necessaria una successiva conferma.

Lo ha anche ribadito il Ministero dell’Istruzione con un’apposita FAQ:

Ho un contratto di supplenza fino al 30 giugno. Posso comunicare il servizio per intero o devo chiudere il servizio al termine ultimo di presentazione domande?

Il servizio si può indicare per intero. Si dovrà poi, con apposita istanza da presentare on line, confermare l’avvenuta prestazione del servizio fino alla data dichiarata. In assenza di detta dichiarazione l’aspirante parteciperà alle GPS con un servizio fino alla data di presentazione dell’istanza. Qualora detto servizio concorra alle tre annualità previste per la partecipazione alle graduatorie di sostegno di seconda fascia, l’aspirante, inserito con riserva entro il termine di presentazione istanze, in assenza dei 180 giorni di servizio perderà il diritto a partecipare alla seconda fascia di sostegno.

Sempre in merito al servizio fino al 30 giugno, segnaliamo un’ulteriore faq:

Ho un servizio fino al 30 giugno/31 agosto che già raggiunge i 180 giorni. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?

Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, il servizio deve essere chiuso alla data di presentazione istanza o al massimo alla data di chiusura. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che dovrà realizzarsi attraverso la presentazione di una nuova istanza.

