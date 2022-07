di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 19.7.2022.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, fino alle ore 23.59 del 21 luglio 2022 saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno.

Il MI ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di aspiranti che, nell’accedere all’istanza di scioglimento della riserva per conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione, ricevono un messaggio bloccante che fa riferimento alla mancanza dei requisiti di accesso.

Al riguardo, con nota del 14 luglio, il MI ha precisato che l’istanza è dedicata al solo personale che con l’istanza di aggiornamento delle GPS per il biennio scolastico 2022/23 – 2023/24, presentata entro il termine del 31 maggio, ha dichiarato che avrebbe conseguito il titolo entro il 20 luglio 2022. La presenza di tale dichiarazione potrà essere verificata consultando il PDF dell’istanza di aggiornamento.

Non possono, inoltre, utilizzare l’istanza di scioglimento della riserva gli aspiranti che con la domanda di aggiornamento avevano dichiarato di essere in attesa di riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero dell’Istruzione o che abbiano in essere un contenzioso pendente. Queste ultime categorie, al verificarsi delle condizioni per l’inserimento a pieno titolo, potranno presentare la documentazione direttamente all’ufficio provinciale competente.

Come presentare l’istanza

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Si accede all’istanza tramite il seguente link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

