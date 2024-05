di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.5.2024.

Tra qualche giorno sarà pubblicata l’Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento delle GPS 2024-2026, vediamo come si calcola il punteggio del servizio svolto in una specifica classe di concorso per quella medesima classe di concorso e come invece si calcola per altre classi di concorso per cui si ha titolo ad essere inseriti.

Calcolo del punteggio di servizio

È utile sapere che il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado:

nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari;

. nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;

. nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

. nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti. Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.

Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato.

Il calcolo del punteggio del medesimo servizio espresso nei precedenti punti a), b), c) e d) in altra classe di concorso o su altro posto di altro grado di istruzione è calcolato al 50% rispetto al calcolo della classe di concorso specifica o del servizio di sostegno per quel grado di istruzione.

È bene sottolineare che il servizio sul sostegno della scuola secondaria è calcolato per intero anche in tutte le classi di concorso del medesimo grado di istruzione. Questo significa che se in un anno scolastico si raggiungono 12 punti in ADSS, anche in tutte le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado in cui si è inseriti, si avranno calcolati 12 punti.

Raddoppio del punteggio per alcuni servizi

Alcuni tipologie di servizio, a causa del disagio della sede, vengono valutati in misura doppia , quindi 4 punti per ogni singolo mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 24 punti. Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

