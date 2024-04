di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 31.3.2024.

Una docente ci chiede se può fare valere per intero, ovvero 12 punti, il servizio svolto contemporaneamente in A011 (italiano e latino) e in A013 (latino e greco), in entrambe le classi di concorso. La docente nell’anno scolastico 2022/2023 ha avuto assegnato in GPS uno spezzone di 10 ore nella classe di concorso A011, contemporaneamente ha ricevuto un completamento di 5 ore di A013 da un dirigente scolastico dalle graduatorie di Istituto. In buona sostanza da settembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 ha svolto un servizio contemporaneo per tutto l’anno scolastico 2022/2023.

A domanda risponde

Quindi alla domanda: Un docente che ha svolto servizio contemporaneo su due classi di concorso differenti per l’intero anno scolastico, può nell’aggiornamento GPS 2024-2026 far valere per intero il punteggio in entrambe le classi di concorso?

Possiamo rispondere che sarà possibile dichiarare il servizio contemporaneo, inserendolo due volte distinte, la prima per la classe di concorso A011 e la seconda per la classe di concorso A013. In tale modo avrà riconosciuti 12 punti per A011 e 12 punti anche per A013, perché sono due servizi specifici.

GPS 2024-2026, i servizi prestati contemporaneamente in due classi di concorso diverse sono valutati per intero in entrambe le discipline

