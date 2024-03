La Tecnica della scuola, 13.3.2024. La scelta delle 20 scuole vale per l’intero biennio (24/26). Rivedi la diretta..

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle GPS 2024/26.

1) Dove si compila la domanda e quali sono le sezioni da compilare? Esiste un ordine di compilazione delle sezioni

Per la compilazione della domanda GPS 2024-2026, c’è una piattaforma apposita denominata: “Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze 2024-2025 e 2025-2026”. L’accesso a tale piattaforma avverrà tramite SPID dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le sezioni da compilare sarebbero 8, ma solo due sono quelle obbligatorie. Esiste un ordine obbligatorio di compilazione, in particolare deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione di alcune specifiche dichiarazioni.

2) I servizi prestati nelle scuole statali si possono importare automaticamente nella compilazione della domanda oppure si devono caricare manualmente ricordandosi tutti i dati da inserire?

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione saranno già presenti nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie di incarico.

3) Il servizio contemporaneamente svolto su due classi di concorso mi dà diritto al caricamento del punteggio per intero per entrambe le classi di concorso?

Si, il servizio contemporaneamente svolto su due classi di concorso dà diritto al caricamento del punteggio specifico in entrambe le classi di concorso e come aspecifico, ovvero con un punteggio calcolato al 50%, su tutte le altre classi di concorso su cui si ha diritto di accesso.

Di tutto questo abbiamo parlato nella diretta del giorno 13 marzo 2024, alle ore 16,15, sui canali social (Facebook e Youtube) de La Tecnica della Scuola. A condurre la diretta, Daniele Di Frangia, ospiti l’avv. Dino Caudulloesperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

In attesa dell’Ordinanza di aggiornamento delle GPS

Per quanto è dato sapere, siamo vicini alla pubblicazione dell’OM sull’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-2026. Entro i prossimi giorni verrà resa pubblica l’Ordinanza Ministeriale suddetta con la data di inizio e scadenza di presentazione dell’Istanza. Entro il mese di marzo si dovrebbe partire e comunque entro la metà di aprile dovrebbe essere fissata la scadenza di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS.

Scelta delle 20 scuole

Per quanto riguarda le GPS in fase di aggiornamento delle graduatorie si potrà anche compilare la sezione scelta delle scuole per la graduatoria di Istituto di II e III fascia. Si tratta di una scelta per svolgere le supplenze brevi e, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS, per svolgere in tali scuole supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

GPS 2024-2026, tutto pronto per presentare le domande

