GPS 2024/25, 1° turno di nomine

Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata il 9 settembre 2024.

Eventuali rinunce all’incarico conferito con il presente atto potranno essere formalizzate direttamente dagli interessati utilizzando la procedura informatizzata, accedendo al link (presente nella e-mail che sarà trasmessa come comunicazione dell’avvenuta nomina) entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 10 settembre 2024.

Il termine, altresì, assegnato alle istituzioni scolastiche per comunicare eventuali mancate prese di servizio è fissato a mercoledì 11 settembre 2024, al fine di consentire a questo Ufficio di dare seguito alle successive operazioni. La comunicazione da parte delle scuole dovrà avvenire esclusivamente a SIDI funzione > “Reclutamento personale scuola” > “Convocazioni da G.I. del personale docente”.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 7 co. 4 lett. e) dell’O.M. 88/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, partecipano all’assegnazione delle supplenze di cui all’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale sottoscrivendo il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all’estero sarà riconosciuto nel corso di vigenza del contratto il medesimo contratto proseguirà fino al termine della sua durata; qualora, nel corso della vigenza del contratto, dovesse intervenire il diniego del riconoscimento del suddetto titolo, il contratto dovrà essere immediatamente risolto.

Pertanto, per quanto concerne il personale che risulti nominato con riserva (cfr. colonna “inclusione con riserva” bollettino di nomina), andrà inserita nel contratto la seguente clausola risolutiva espressa: <<Il presente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato viene sottoscritto dal Ministero dell’istruzione e del merito in presenza di inclusione nella graduatoria con riserva. L’Amministrazione, pertanto, in relazione alla procedura che ha determinato l’inclusione con riserva, ha facoltà di dichiarare nulla l’eventuale proposta di assunzione e di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.>>.