di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.7.2024.

GPS 2024-2025, per inserire le 150 preferenze è necessario che siano pronte le graduatorie con i relativi inserimenti di tutti gli insegnamenti.

La domanda del momento è: quando sarà possibile caricare le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025? Inoltre ci si chiede quanto tempo sarà concesso per questa importante procedura, dall’apertura dei termini alla scadenza?

Ecco quando sarà possibile inserire le 150 preferenze

Per rispondere alle domande sui tempi di presentazione dell’istanza di scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze 2024-2025 da GaE e GPS, possiamo dire, con assoluta certezza, che il ritardo rispetto all’anno scorso è notevole. L’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato 2024-2025, sarà attuata con le modalità espresse ai sensi dell’art.12 dell’OM 88 del 16 maggio 2024. È importante sottolineare che nel comma 4 del su richiamato art.12 dell’Ordinanza di riapertura delle GPS è esplicitamente scritto che la mancata presentazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze ( scuole, comuni, distretti) costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato (31 agosto o 30 giugno), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Seguendo l’operato degli uffici scolastici di varie parti di Italia appare evidente che le graduatorie non saranno caricate al SIDI prima del 31 luglio 2024. Per cui si prevede che la scelta delle 150 preferenze per gli aspiranti supplenti inseriti in GaE e GPS potrà essere effettuata al meglio tra il 31 luglio e il 14 agosto 2024.

Anche se si riuscisse ad anticipare di qualche giorno l’inizio della procedura, si arriverebbe a chiudere proprio a ridosso del Ferragosto. Le nomine del primo bollettino, se tutto va bene, arriveranno verso la fine del mese di agosto 2024.

Fase ordinaria immissioni in ruolo e mobilità annuale

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo e gli esiti della mobilità annuale, dovrebbero svolgersi tra la fine di luglio e la prima decade di agosto la parte delle immissioni in ruolo ordinarie, mentre la mobilità annuale dovrebbe avvenire dopo il Ferragosto. Dopo Ferragosto anche le immissioni in ruolo su sostegno da GPS I fascia e a ruota, verso fine agosto mini call veloce e incarichi e supplenze.

