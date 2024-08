Obiettivo scuola, 13.8.2023.

GPS 2024/26: Indicazioni sul ritiro dell’istanza delle 150 preferenze .Nota Ambito di Ravenna.

Fino al 7 Agosto (Ore 14) è stato possibile presentare domanda per il conferimento delle supplenze da GPS\GAE e per le nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo.

POSSIBILITÀ DI RITIRARE LA DOMANDA O RINUNCIARE ALL’INDIVIDUAZIONE

Coloro che hanno presentato domanda hanno la possibilità di Ritirare la domanda di partecipazione, anche dopo la chiusura della istanza Polis.

In particolare:

Era possibile, come di consueto, annullare l’inoltro della domanda fintanto l’istanza era ancora aperta (7 Agosto ore 14:00).

É possibile inoltre, successivamente all’inoltro della domanda e dopo la chiusura della istanza Polis, ritirare la domanda tramite l’apposita funzione “Ritiro della domanda”. Alla conferma di tale operazione il ritiro della domanda non sarà più revocabile. Tale scelta può essere effettuata solamente fino alla data di avvio della procedura di nomina ovvero fino all’ avvio dell’elaborazione delle nomine da parte degli Uffici .

ovvero fino all’ . Infine, sarà possibile anche rinunciare all’individuazione eventualmente ottenuta. La funzione sarà attivabile semplicemente cliccando un apposito link presente nella comunicazione di avvenuta individuazione.

PERCHÉ RITIRARE LA DOMANDA O RINUNCIARE ALL’INDIVIDUAZIONE?

L’aspirante che ha presentato domanda di partecipare per le supplenze e\o per la procedura finalizzata al ruolo da GPS I fascia sostegno potrebbe essere interessato a ritirare la domanda o rinunciare all’individuazione per diverse ragioni, tra cui:

Qualora sia intervenuto nel corso del tempo una proposta di nomina a tempo indeterminato da GM, GAE o da concorso straordinario BIS.

da GM, GAE o da concorso straordinario BIS. Qualora l’aspirante non sia più interessato alla supplenza perché sono intervenuti eventi successivi che non permettano di prestare servizio da settembre e si voglia comunque mantenere la possibilità di ricevere supplenze da graduatorie d’istituto. Infatti va ricordato che, la sanzione per la mancata presentazione della domanda è meno grave rispetto a quella prevista nel caso di rinuncia successiva all’assegnazione della supplenza o alla mancata assunzione di servizio.

Nel primo caso infatti il docente può continuare a ricevere convocazioni da graduatorie d’istituto (per qualsiasi tipologia di supplenze, anche al 30 giugno\31 agosto) mentre nel secondo caso potrà ricevere solo convocazioni per supplenze brevi.

all’assegnazione della supplenza o alla Inoltre, il ritiro della domanda da parte dei docenti non interessati o impossibilitato all’accettazione dell’incarico, ha lo scopo di non danneggiare gli altri candidati, non limitando le sedi disponibili da destinare ad altri candidati presenti nelle GPS.

Occorre ricordare che:

Nel caso di ritiro della domanda (prima dell’ avvio dell’elaborazione delle nomine da parte degli Uffici) , questa equivale alla mancata presentazione della domanda e ciò comporterà la rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto (sia per supplenze brevi sia per supplenze al 30 giugno/31 agosto qualora le GAE/GPS siano esaurite).

, questa equivale alla mancata presentazione della domanda e ciò comporterà la e cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto (sia per supplenze brevi sia per supplenze al 30 giugno/31 agosto qualora le GAE/GPS siano esaurite). Nel caso di rinuncia successiva all’individuazione invece si applicherà la sanzione prevista per la rinuncia consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.

Una delle novità di quest’anno è che chi ha presentato sia la domanda per le supplenze sia quella finalizzata al ruolo (da GPS I fascia sostegno), può optare anche per il ritiro parziale (di una delle due domande).

Per ritirare la domanda occorre seguire la procedura indicata nella guida ufficiale.

LA NOTA DELL’AMBITO TERRITORILE DI RAVENNA

Si pubblica l’Avviso dell’ambito territoriale di Ravenna n. 4803 del 13/08/2024 relativo alla possibilità di ritiro dell’Istanza “150 Preferenze” per docenti non interessati o impossibilitati all’accettazione dell’incarico.

Al fine di evitare assegnazioni di contratti a tempo determinato di tipo annuale, fino al termine delle attività didattiche o di spezzoni a Personale Docente non interessato o impossibilitato all’accettazione dell’incarico, e non limitare le sedi disponibili da destinare ad altri candidati presenti nelle GPS, si chiede al personale interessato dalla presente comunicazione che abbia effettuato l’istanza relativa alla procedura in oggetto di inoltrare formale rinuncia.

Il Personale di cui sopra potrà presentare istanza di rinuncia secondo le seguenti modalità:

1) Tramite “Istanze online”, seguendo la procedura indicata nella “Guida operativa per la compilazione dell’istanza 2024-25” (allegata alla presente)

2) Nel caso in cui l’aspirante non riuscisse a portare a termine l’operazione di cui sopra, potrà inviare rinuncia scritta via mail, inviando all’indirizzo reclutamento.ra@istruzioneer.gov.itla seguente documentazione:

– Modulo di Rinuncia

– Copia di un documento di riconoscimento/ identità in corso di validità.

Con entrambe le modalità, il ritirò dell’istanza non sarà revocabile.

ALLEGATI

GPS 2024/26: come e perché ritirare l'istanza delle 150 preferenze

