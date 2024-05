di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 27.5.2024.

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 23 maggio dedicata alla compilazione della domanda sulle Graduatorie Provinciali Supplenze, il prof. Lucio Ficara ha risposto ad una domanda relativa al verbale della legge 104.

E’ possibile presentare il verbale legge 104 (relativo a mio papà) nella compilazione della domanda GPS?

“E’ possibile, ma non in questa fase. Questa è una fase preparatoria della graduatoria, ci sarà una seconda fase più in là nel tempo. Dunque parliamo di fine giugno inizi o al massimo metà di luglio, in cui esprimerai le preferenze. Tra le preferenze di sede di territorio, e dunque la scelta delle 150 preferenze, c’è anche una sezione dedicata alla 104 per l’assistenza ai genitori”.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

Qui tutti i VIDEO TUTORIAL per la compilazione della domanda

