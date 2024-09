GPS 2024-26, nomine già fatte in alcune province

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.9.2024.

Presa di servizio lunedì 2 settembre.

Nella tarda serata di ieri sono arrivate le nomine di supplenza con lo scorrimento corposo delle GPS per l’anno scolastico 2024-2025. Province come Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Verbanio-Cusio-Ossola, Varese, Sondrio , Milano, Torino, hanno già pubblicato i bollettini delle prime nomine.

Tantissimi i posti di sostegno assegnati

Numerosissimi i posti di sostegno assegnati in alcune province. Per fare un esempio in una provincia piccolina del Piemonte come Asti: per sostegno secondaria di secondo grado hanno assegnato da GPS ben 119 posti: 37 posti agli specializzati di prima fascia, 70 posti ai non specializzati ma con almeno tre anni di sostegno e 12 posti dalle graduatoria incrociate. Per ADMM invece sempre ad Asti hanno dato un solo posto alla prima fascia, 68 posti alla seconda fascia e 24 posti alle graduatorie incrociate. Per ADEE 2 posti prima fascia, 100 posti seconda fascia e 91 posti da graduatorie incrociate; ADAA 28 posti seconda fascia e 14 posti da graduatorie incrociate. Nella provincia di Varese ADAA esaurita la prima fascia sostegno, anche la seconda fascia sostegno esaurita e si è arrivati alle graduatori incrociate, stessa cosa per ADEE dove già con il primo bollettino si è esaurita prima e seconda fascia e l’ultimo dei nominati dalle graduatorie incrociate si trova alla posizione 1263. Sempre nella provincia di Varese per ADMM si registra l’esaurimento della prima e seconda fascia, lo scorrimento delle graduatorie incrociate fino alla posizione 3945. Infine per ADSS nella provincia di Varese si è arrivati alla posizione 541 della prima fascia.

Bollettini pubblicati e mail inviate

L’avviso della pubblicazione dei bollettini ufficiali è stata preceduta di pochi minuti dall’invio di una mail in cui è scritto:

Gentile XXXXXX XXXXX

la presente per comunicarLe che Le è stato assegnato un incarico a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche per l’insegnamento di XXXX sulla sede XXXXXXXX . Qualora voglia procedere alla rinuncia all’individuazione per l’assunzione a tempo determinato comunicata in questa mail, La preghiamo di cliccare sul link di seguito e di seguire le indicazioni. Le ricordiamo che la rinunica all’individuazione è irrevocabile…

In alcuni casi il sistema non ha inviato la mail ai docenti nominati, ma nel bollettino risultano i nominativi anche di chi non ha ricevuto la comunicazione digitale. Bisogna sottolineare che il documento ufficiale che decreta l’individuazione della supplenza è il bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell’ufficio scolastico provinciale.

La presa di servizio dei docenti nominati con i bollettini pubblicati entro il 31 agosto, sarà alle ore 8:00 di lunedì 2 settembre.

GPS 2024-26, nomine già fatte in alcune province

