Sono ore di ansia quelle che stanno attraversando migliaia di docenti che stanno frequentando i corsi universitari finalizzati al conseguimento dei 30 CFU per acquisire l’abilitazione all’insegnamento, in quanto già abilitati su altra materia o specializzati su sostegno.

Infatti, nonostante il Ministero dell’Istruzione abbia autorizzato le Università ad attivare una seconda tornata di corsi ai sensi dell’art.13 del DPCM 4.08.2023, all’atto della pubblicazione dell’ordinanza di aggiornamento delle GPS non ha tenuto conto della quasi certezza, che gli stessi non si concludessero in tempo utile per consentire agli aspiranti di spendere tempestivamente il relativo titolo nelle nuove graduatorie in corso di aggiornamento.

L’ordinanza 88/2024 prevede infatti che possono essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024, dovendo comunque presentare la domanda entro il termine del 10 giugno.

Infatti, nonostante molte università abbiano riprogrammato il calendario delle lezioni per giungere all’esame finale entro il predetto termine del 30 giugno, ciononostante i corsisti non potranno dichiarare l’avvenuto conseguimento del titolo entro il termine del 10 giugno, previsto per la presentazione della domanda e, conseguentemente, non potranno vedere attribuito il relativo punteggio come previsto dalle Tabelle di valutazione titoli e ciò sia nella graduatoria della rispettiva classe di concorso, sia nella graduatoria per i posti di sostegno.

È evidente quindi, che gli interessati subirebbero una doppia penalizzazione, non potendo vantare l’attribuzione del punteggio né per i posti comuni né per il sostegno, e ciò esclusivamente per la mancata previsione di una clausola di salvaguardia in seno all’ordinanza ministeriale.

La diretta della Tecnica risponde live

Abbiamo parlato di questa grave situazione durante la diretta di Tecnica della Scuola livedelle ore 15:30 con l’intervento del nostro esperto in Diritto scolastico avv. Dino Caudullo che ha illustrato le possibili soluzioni a questo problema. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (21:15) ho concluso il corso abilitante 30 cfu (compreso esame finale) . se non ottengo il certificato entro la chiusura delle gps, posso usufruire dell’ab. lo stesso, ovvero posso inserirla?

✅ (21:50) Esame 30 cfu entro il 7 giugno. Come posso caricare il titolo se non ricevo in tempo l’esito dell’esame?

✅ (28:55) Come poter sospendere gli effetti dell’ Ordinanza n.88 inerente le Gps fortemente discriminatoria nei confronti di moltissimi docenti. Il ricorso al Tar avverso tale ordinanza discriminatoria è fattibile?

✅ (29:45) Il ministero non ha autorizzato nuovi corsi abilitanti per la classe A065. È partito il primo ciclo ma non il secondo. Come posso fare?

✅ (30:40) saremo scavalcati da chi per fortuna è riuscito a finire entro il 10 e non solo prenderanno la supplenza ma addirittura “rischiano” di prendere il ruolo

✅ (31:20) ma su sostegno non si può caricare con riserva, è corretto?

✅ (32:00) Perché questa grandissima sproporzione di punteggio 24/36 sul sostegno per un ‘abilitazione da 30 cfu e invece la specializzazione sul sostegno 60 cfu permette di aggiungere 9 punti su materia?

✅ (32:35) ho fatto esami il.20 maggio anche se ancora non ho il voto posso inserirlo ugualmente a me serve non per la mia classe di concorso ma sul sostegno

✅ (33:10) cosa possiamo fare per ottenere una risposta dal ministero circa la proroga della finestra di inserimento titoli? c’è una possibilità?

✅ (33:50) Che voi ne sappiate il Mim ha già detto no alla possibilità, richiesta da alcune università tramite la Crui, di integrare il.decreto e consentire di inserire anche il punteggio entro il 30 giugno?

✅ (34:25) ok carichiamo tutto e dopo che si fa?avremmo 12 punti di servizio anche su cdc, che non ci devono essere se ci sono già quelli dell’abilitazione…e quindi cosa si fa dopo?

✅ (35:00) perché Ecampus nonostante abbiamo svolto esami scorsa settimana ancora non da alcun voto ? Esame il 23 e rischio di non avere il voto? Cosa posso fare?

✅ (35:00) ma l’Università ECampus ha qualche responsabilità sul fatto di aver organizzato male il corso, tale da non permetterci di concludere entro il 10?

✅ (37:15) vorrei sapere quali sono le tutele normative per le donne in gravidanza? sono stata convocata per l’esame due giorni prima la data presunta del parto nonostante l’invio di certificati

✅ (38:15) per quanto riguarda la scioglimento della riserva per i 30 cru entro 30 giugno, c’ è possibilità si ricevere riscontro dal Mim?

✅ (38:45) Se prendessi l’abilitazione su materia durante questo inverno e riuscissi ad inserirla nella finestra aggiuntiva della prossima estate, potrei contestualmente aggiornare il punteggio su sostegno?

✅ (39:35) sostenuto esame 30 cfu il giorno 22 ma senza esito (nella domanda chiede data di conseguimento e VOTO) quindi non può essere inserito? mi riferisco alla graduatoria sostegno

✅ (40:30) quali altre università, oltre e campus, non finiscono in tempo per il 10 giugno?

✅ (22:40) classe di concorso A065. Le uniche università accreditate sono Calabria e Macerata. Le ho contattate e al momento non partiranno nuovi corsi. La mia è una classe con pochi posti quindi temo che non verrà attivato un nuovo percorso abilitante. Come posso fare per informare il Ministero che non ho la possibilità di abilitarmi?

✅ (24:05) quest’ anno ho maturato anno di servizio su Adss, entro il 10 il percorso abilitante non potrò conseguirlo ma entro il 30 giugno. canno di servizio su sostegno viene decurtato dal sistema?

✅ (24:50) Mi auguro che sia possibile non riconoscere 36 punti sul sostegno per chi ha sostenuto i 30 cfu perché sarebbe veramente ingiusto

✅ (25:40) sono specializzata ma il sindacato mi ha sconsigliato di seguire l’abilitazione perché tanto le gps si sarebbero chiuse prima di caricare il titolo sia su materia che sul sostegno Quindi sono fuori Come posso risolvere?

✅ (26:50) sono in servizio su ADSS da ottobre a giugno. attendo convocazione per esame 30cfu per A.18. posso caricare il servizio prestato quest’anno? a me interessa rimanere sul sostegno

✅ (28:15) Ci sarà l intenzione del ministero di dare l opportunità a chi sta seguendo il corso (purtroppo II Ciclo con Ecampus) e che si abilita dopo il 10 di inserire anche il titolo sul sostegno?

