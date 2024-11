di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 12.11.2024.

Risponde l’esperto.

Chi è inserito in graduatoria GPS potrà aderire alla richiesta di un Interpello? A rispondere, nel corso della puntata della Tecnica risponde live del 7 novembre 2024, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“Gli interpelli sono entrati nella norma delle supplenze attraverso l’OM 88 del 16 maggio 2024 in sostituzione alle Mad che comunque non sono propriamente morte ma hanno ricevuto quasi un colpo ferale perché effettivamente adesso sono le scuole a richiedere il personale. Quando può scattare l’interpello? Quando la graduatoria GPS per quella classe di concorso è esaurita, ovvero sia le persone che ci sono rinunciano e dunque esauriscono la graduatoria, le graduatorie di istituto dell’Istituto che ha bisogno della supplenza sono esaurite, rivolgendosi il dirigente scolastico al territorio, alle scuole vicinorie, comunque della provincia, non trova all’interno delle graduatorie d’istituto delle altre scuole la persona disponibile alla supplenza, allora provate tutte queste situazioni scatta l’interpello e possono aderire e dunque fare richiesta per quell’ interpello anche professionisti, docenti che aspirano, in quanto inseriti in GPS in altra provincia, di andare nella scuola, per esempio chi è inserito nella provincia di Catania può andare all’interpello di Milano e fare la supplenza”.

“Faccio un esempio specifico in modo da essere chiaro e non lasciare dubbi, immaginiamo com’è nella realtà che la provincia di Monza ha graduatorie esaurite per il sostegno scuola primaria o scuola dell’infanzia. Dunque nelle GPS non si trova più neanche dalle graduatorie incrociate, cioè si è esaurito completamente tutto, non si trovano docenti di sostegno nella primaria, nemmeno alle graduatorie d’istituto e dunque nemmeno in quelle delle scuole vicinorie. Allora il dirigente scolastico fa, come per esempio è capitato la settimana scorsa per un istituto comprensivo della zona di Milano che ha messo a bando a interpello ben sette posti di sostegno scuola primaria. Il docente della provincia di Catania inserito in GPS primaria sostegno che non ha ricevuto incarico dalle GPS e sarebbe in attesa, può aderire all’interpello della scuola di Monza di Milano per andare con la propria specializzazione a insegnare a Milano per l’intero anno scolastico e dunque fare il punteggio sulla scuola di Milano”.

“Ecco rimane salvo il problema che se il docente che aderisce all’interpello è come se fosse stato assunto da una graduatoria di istituto, quindi se poi a Catania lo dovessero chiamare da GPS nelle convocazioni di novembre o di dicembre, è chiaro che potrebbe lasciare la supplenza di Milano dell’interpello per aderire alle GPS, valgono di fatto le stesse regole dell’OM 88 del 16 maggio 2024″.

