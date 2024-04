GPS 2024, come calcolare il punteggio

Aggiornamento delle GPS 2024, ecco come calcolare il punteggio derivante dal servizio prestato nella scuola come supplente.

Il calcolo del servizio permette di quantificare concretamente il punteggio da inserire nelle graduatorie GPS 2024.

A determinare il punteggio è l’ O.M. 60/2020 che consente la cumulabilità di più servizi specifici\aspecifici fino ad un massimo di 12 punti. Di più non è possibile.

Punteggio servizio specifico

Al netto dei titoli posseduti i quali vanno aggiunti al servizio, focalizziamo la nostra attenzione sulle sulle supplenze:

da 16 a 45 giorni vengono assegnati 2 punti;

da 46 a 75 giorni: 4 punti;

76 a 105 giorni: 6 punti;

da 106 a 135 giorni vengono assegnati 8 punti;

da 136 a 165 giorni: 10 punti;

da 166 giorni in avanti: 12 punti.

Per chi è già inserito nelle graduatorie GPS dovrà semplicemente integrare il punteggio aggiungendo i servizi del biennio appena passato e aggiungere eventuali nuovi titoli conseguiti con attestati, master etc.

Punteggio servizio aspecifico

GIORNI DI SUPPLENZA PUNTEGGIO Da 16 a 45 giorni 1 Da 46 a 75 giorni 2 Da 76 a 105 giorni 3 Da 106 a 135 giorni 4 Da 136 a 165 giorni 5 Da 166 giorni in avanti 6

Il voto di laurea nel punteggio GPS

Il punteggio assegnato in base al titolo di studio universitario rappresenta il primo criterio di valutazione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. La metodologia di calcolo prevede l’attribuzione di:

12 punti per una votazione di laurea di 76/110;

per votazioni superiori a 76/110, si aggiungono 0,50 punti per ogni punto in più, fino a raggiungere un massimo di 29 punti per un voto di 110/110;

in presenza di 110/110 con lode, al candidato vengono attribuiti 4 punti addizionali, per un totale di 33 punti.

Segue una tabella riepilogativa che illustra in modo chiaro e dettagliato i punteggi attribuiti in funzione del voto di laurea, agevolando la comprensione dei criteri di valutazione impiegati per l’accesso alle GPS.

Voto Punteggio Voto Punteggio 66 12 93 20,5 … 12 94 21 76 12 95 21,5 77 12,5 96 22 78 13 97 22,5 79 13,5 98 23 80 14 99 23,5 81 14,5 100 24 82 15 101 24,5 83 15,5 102 25 84 16 103 25,5 85 16,5 104 26 86 17 105 26,5 87 17,5 106 27 88 18 107 27,5 89 18,5 108 28 90 19 109 28,5 91 19,5 110 29 92 20 110 e lode 33

