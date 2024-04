Informazione scuola, 20.4.2023.

Aggiornamento delle BPS 2024/26, quali sono le regioni che offrono maggiori opportunità di lavoro?

Aggiornamento delle GPS 2024, a breve sarà emanata l’ordinanza che permette sia l’aggiornamento del punteggio per chi si è inserito negli anni precedenti, sia il nuovo inserimento.

Per gli ITP, Insegnanti Tecnico Pratici, è l’ultima possibilità per inserirsi senza laurea, dal 2025 sarà richiesta quella triennale anche se ancora non è chiaro se generica o di indirizzo.

Mentre i 24 CFU non sono richiesti per gli aspiranti docenti di laboratorio (tabella B), ma obbligatori per i docenti della tabella A.

Aggiornamento delle GPS 2024, in quale regione conviene fare domanda?

Le regioni migliori come al solito sono quelle più popolose, queste a differenza di quelle del Sud che ormai registrano un’emorragia continua, offrono maggiori opportunità di lavoro, specie per i docenti delle discipline STEM e di sostegno, ma anche per molte classi di concorso della tabella B (ITP).

Le regioni migliori sono nell’ordine: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.

In Piemonte le province migliori restano quelle di Torino, Novara e Cuneo.

Prima di presentare domanda, tuttavia, è sempre bene verificare le graduatorie esaurite, ovvero gli elenchi che sono andati esauriti perchè assunti tutti i docenti che vi erano inseriti.

GPS 2024, le regioni che offrono maggiori opportunità

