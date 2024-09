GPS 2024, migliaia di nomine in arrivo

Nei giorni scorsi sono arrivate le nomine di supplenza con lo scorrimento corposo delle GPS per l’anno scolastico 2024-2025. Province come Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Verbanio-Cusio-Ossola, Varese, Sondrio , Milano, Torino, Brescia, Monza, Lecco, Bergamo, Como, Pavia, Lodi, Cuneo, Biella, Chieti, Pescara, L’Aquila, Teramo, Perugia, Terni, Pordenone, Trieste, Gorizia, hanno già pubblicato i bollettini delle prime nomine.

Tantissimi i posti di sostegno assegnati

Numerosissimi i posti di sostegno assegnati in alcune province. Per fare un esempio in una provincia piccolina del Piemonte come Asti: per sostegno secondaria di secondo grado hanno assegnato da GPS ben 119 posti: 37 posti agli specializzati di prima fascia, 70 posti ai non specializzati ma con almeno tre anni di sostegno e 12 posti dalle graduatoria incrociate. Per ADMM invece sempre ad Asti hanno dato un solo posto alla prima fascia, 68 posti alla seconda fascia e 24 posti alle graduatorie incrociate. Per ADEE 2 posti prima fascia, 100 posti seconda fascia e 91 posti da graduatorie incrociate; ADAA 28 posti seconda fascia e 14 posti da graduatorie incrociate. Nella provincia di Varese ADAA esaurita la prima fascia sostegno, anche la seconda fascia sostegno esaurita e si è arrivati alle graduatori incrociate, stessa cosa per ADEE dove già con il primo bollettino si è esaurita prima e seconda fascia e l’ultimo dei nominati dalle graduatorie incrociate si trova alla posizione 1263. Sempre nella provincia di Varese per ADMM si registra l’esaurimento della prima e seconda fascia, lo scorrimento delle graduatorie incrociate fino alla posizione 3945. Infine per ADSS nella provincia di Varese si è arrivati alla posizione 541 della prima fascia.

Riscontri e prossime nomine

Quali sono i riscontri avuti sulle nomine già effettuate? Una volta ricevuta la nomina, cosa accade se non si assume servizio? Come avviene la nomina da GPS e come quella da Graduatorie d’Istituto? È possibile il differimento della presa di servizio dopo avere ricevuto la nomina? Quando avverranno le prossime nomine?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 3 settembre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (22:25) la presa di servizio è differibile sempre? Ho sentito da un docente che voleva prendere servizio la settimana dopo per vacanze. E’ davvero fattibile?

✅ (25:10) sono abilitato al concorso 2020 per AJ56 ed ho lavorato come docente di sostegno attraverso le graduatorie incrociate. Ho speranze di essere richiamato quest’anno essendo in 1 fascia?

✅ (26:10) Ho preso il ruolo da gps 1 fascia e dovrebbero assegnarmi anche il ruolo da GM. In caso in cui passassi al ruolo da GM e poi, a seguito di un ricorso, me lo togliessero potrei tornare su sostegno?

✅ (27:20) Ma EEEM scenderà nelle altre classi o si ferma a quarta o quinta? Perché si è bloccata? Tanti spezzoni scomodi che pochi vogliano e quindi tante scoperture

✅ (29:00) USP bari pubblica un avviso con invita a ritirare le domande da parte di coloro che già di ruolo entro il 4 settembre. Secondo voi l’algoritmo potrebbe partire il giorno dopo. Come interpretate

✅ (30:10) ADMM Torino da che punteggio ripartirà l’algoritmo?

✅ (32:10) la Liguria?

✅ (32:50) Lecce quando comincerà a convocare?

✅ (33:15) In Puglia Taranto dopo 11 settembre e comunicano che non ci saranno posti sulle discipline

✅ (34:20) sono stata saltata nel primo bollettino per adee e eeee, ho un punteggio pari 62. Colleghe con punteggio inferiore hanno ricevuto incarichi nelle stesse scuole anche da me selezionate.

✅ (35:00) Novità per gli idonei pnrr 2023?

✅ (36:15) una Vostra opinione in merito al concorso 2024 che molti di noi hanno vinto, non sarebbe più giusto pubblicare la graduatoria anche di coloro che non sono rientrati nei posti a disposizione e nel tempo attingere anche da questa? Sappiamo che non era previsto, ma la speranza resta

✅ (37:25) Se l’Atp di Roma ha dato come limite alle scuole il 3 settembre per comunicare i posti vacanti cosa significa?

✅ (37:45) provincia di Vibo Valentina sono già iniziate le nomine?

✅ (38:10) L’anno di supplenza che un docente di ruolo svolge con art. 47 viene computato nei tre anni di vincolo? Potreste per favore dare indicazioni al riguardo? Il ministero si è espresso in merito?

✅ (38:45) ADSS seconda fascia Milano scuola superiore, sono state fatte le nomine da GPS?

✅ (39:50) Modena?

✅ (40:50) nel caso si rinunci a un posto da GPS, si può essere chiamati dalle graduatorie di istituto

✅ (41:10) per la provincia di Treviso le nomine per il sostegno scuola primaria sono previste sempre entro 48/72 ore?

✅ (41:30) l’algoritmo mi ha assegnato uno spezzone di 8 ore. Posso accettare eventuali chiamate da GI ? Se si quante posso raggiungere al massimo

✅ (43:55) nel caso di ITP Classe B06 con posizione 65 nella prov di Ct ho possibilità?

✅ (44:50) Nella mia provincia hanno pubblicato le aliquote di riserva 68/99 sulla secondaria di 1 e 2 grado (ed. Motoria) ma non nella primaria…come mai?

✅ (45:20) a Pesaro non sono ancora iniziate le nomine. Ieri ci sono state le ripubblicazioni delle GPS, può dipendere da questo? ✅ (46:45) per quanto riguarda il Veneto? Quando partirà l’algoritmo dell’ADSS I fascia?

✅ (48:00) Catania?

✅ (48:35) che penalità ci sono se uno rinuncia a convocazione GPS avendo magari già accettato spezzone da GI?

✅ (49:00) si sa qualcosa per le nomine nel Lazio?

✅ (50:00) Sono nelle GPS Palermo, in 18esima posiz. e sono stata scavalcata dai riservisti x il ruolo su Admm, se l’anno prox succedesse la stessa cosa…mi converrebbe chiedere la mini call in altra Provincia?

✅ (50:40) Sono 626esima in GPS prima fascia infanzia. che speranze ho? Lombardia, Cremona. Ancora nessuna nomina, ma so di plessi al completo. E’ normale?

✅ (51:30) Si può sapere dove sono i posti x il concorso in atto x la A018 puglia?

✅ (52:05) Torino. Adss. 2 fascia. Nel primo bollettino mi hanno saltato (ventunesima posizione, 158 punti) non sarò quindi più nominata da GPS ?

✅ (53:00) Ci sono già nomine per soggetti con punteggio inferiore al mio. Tali scuole non rientrano nelle mie 150 scelte. Dovesse poi comparire una scuola da me indicata, seguiranno i punteggi così bassi?

✅ (53:40) Marche si hanno novità?

