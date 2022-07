GPS, domanda per le supplenze in estate: chiarimenti

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 8.7.2022.

Quando si presenterà la domanda per ottenere supplenze dalle GPS, le graduatorie provinciali? Come abbiamo anticipato il mese scorso, per ottenere incarichi di supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno non basta essere inseriti nella graduatoria, ma servirà presentare una domanda apposita. Quando si presenterà?

GPS, la domanda per gli incarichi al 30/6 e al 31/8

Presentare la domanda per richiedere l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno dalle GPS, è un passaggio importante della procedura. Chi non la presenta rinuncia a questa tipologia di supplenze e potrà partecipare solo al conferimento di supplenze da graduatorie di istituto.

Con questa domanda, si potrà indicare la preferenza per le scuole della provincia scelta. Sarà il Ministero a dare indicazioni precise sui tempi e la modalità di presentazione, che probabilmente avverrà tra fine luglio e agosto. Perché diciamo così?

Tempistiche per le domande

Al momento è in corso la valutazione dei titoli dichiarati con la domanda di inclusione o aggiornamento delle GPS. Si tratta di una prima verifica, perché poi il vero controllo sarà fatto al momento dell’assegnazione del primo incarico. Al termine di queste operazioni, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie.

Questa fase non è così scontata, perché sono già diverse le esclusioni di partecipanti, che hanno presentato domanda senza avere i requisiti. Questi non saranno presenti nella graduatoria provinciale. Con la pubblicazione delle graduatorie, si saprà con esattezza chi può presentare questa seconda domanda.

Ma prima di dar via al conferimento delle supplenze, si devono concludere le operazioni di immissione in ruolo. I posti residui dai ruoli e i posti vacanti, noti solo alla conclusione di questa fase, saranno poi assegnati come supplenze al 31 agosto. Per questo motivo si parla di aspettare fino alla fine di luglio. Lo scorso anno la finestra temporale di presentazione delle domande per le supplenze è stata dal 10 al 21 agosto. Non è escluso che quest’anno si riesca ad anticipare un po’.

GPS, domanda per le supplenze in estate: chiarimenti

