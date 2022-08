dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 28.8.2022.

Quando e come rimandare la presa di servizio

A breve saranno comunicate le nomine per i contratti di supplenze da GPS e GaE per l’a.s. 2022-23. La presa di servizio deve avvenire di norma dal 1° settembre.

Esistono però delle condizioni particolari che permettono rinviare la data della presa di servizio e quindi la stipula del contratto di incarico a tempo determinato, come indicato dal Ministero dell’Istruzione nella circolare n. 28597 del 29 luglio 2022.

La circolare prevede quanto segue:

“La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).”

I motivi di differimento della presa di servizio sono quindi essere i seguenti:

maternità

interdizione per gravi complicanze della gestazione

malattia

infortunio

Precisiamo che la circolare cita i casi di dilazione “a titolo esemplificativo” per cui riteniamo che altre situazioni non citate possano comportare, qualora supportate da valida giustificazione, ad un rinvio della presa di servizio per le supplenze.

Come riferire la presa di servizio

L’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza comunica entro la fine di agosto al docente che dovrà prendere servizio il 1° settembre. Il docente si trova in malattia, deve inviare una richiesta al Dirigente scolastico di differimento dell’attivazione del contratto presentando i riferimenti del certificato medico.

Il docente che rinvia la presa di servizio per le supplenze 2022 non è retribuito per i giorni di assenza e lo stipendio erogato a partire dalla data dell’effettiva presa di servizio.

La decorrenza giuridica del contratto va tuttavia parte dal 1° settembre o comunque dalla data della nomina.

Per le supplenze trova applicazione pertanto quanto riportato dal testo unico sul pubblico impiego il quale dispone che“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.”

