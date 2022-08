dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, agosto 2022.

Durante i mesi estivi i nostri uffici ricevono SOLO su appuntamento .

I colleghi che hanno bisogno di aiuto per compilare la scelta delle sedi da compilare per le GPS sono pregati di

indicare autonomamente l’elenco delle sedi e di contattare poi l’ufficio di riferimento per avere la consulenza.

Ricordiamo che prima del 10 non si possono conoscere le sedi disponibili

Per prendere appuntamento vi preghiamo di seguire queste indicazioni:

per VENEZIA inviare una mail a precari@gildavenezia.it o un messaggio al 3296450329

inviare a o un messaggio al per MESTRE inviare un messaggio al 3515530541

inviare un messaggio al per CHIOGGIA inviare un messaggio al 3517995170 o al 3296450329

inviare o al a SAN DONA’ DI PIAVE inviare una mail a precari@gildavenezia.it

GPS: guida alla compilazione delle preferenze e modello di reclamo

