GPS I fascia 2023/24 per il ruolo: niente supplenze

Obiettivo scuola, 31.7.2024.

Nominati da GPS I fascia 2023/24 per il ruolo: non possono ottenere supplenza nell’a.s. 2024/25. Nota MIM.

É stata emanata la nota n. 118635 del 31 luglio con la quale il Ministero dell’Istruzione e del merito conferma che i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 con nomina finalizzata al ruolo, NON possono ottenere nell’a.s. 2024/2025 un incarico a tempo determinato (sfruttando l’art. 47 del nuovo CCNL).

Nella nota si ricorda infatti quanto disposto dall’art. 5 comma 10 del Decreto Legge 44/2023 (c.d. Decreto PA) ha previsto che:

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Pertanto i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non potranno essere destinatari di contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025.

SPIEGAZIONE

Come sottolineato dalla nota, il Decreto Legge 44/2023 ha previsto un vincolo triennale molto rigido per i docenti nominati da GPS I Fascia per il ruolo a partire dall’a.s. 2023/2024.

Tale vincolo si estende anche alle assegnazioni provvisorie\utilizzazione nonché agli incarichi a tempo determinato.

Senonché, mentre per le assegnazioni provvisorie\utilizzazioni il vincolo è stato mitigato dall’intesa sottoscritta tra ministero e sindacati che prevede una serie di deroghe al vincolo, nessuna deroga è invece intervenuta per gli incarichi a tempo determinato.

