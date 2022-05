di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 17.5.2022.

Sono una prossima specializzata su sostegno che sta terminando il VI ciclo TFA, nella fase di aggiornamento delle GPS posso dichiarare il titolo di specializzazione sostegno, ancora non conseguito, come titolo culturale per le classi di concorso diverse dal sostegno in cui sono inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze?

La risposta è negativa, perché chi si sta per specializzare sul sostegno ha solo la possibilità di inserirsi sulle GPS del sostegno con riserva, ma non ha la possibilità di dichiarare tale specializzazione come titolo culturale.

La FAQ del Ministero è chiara

Conseguo la specializzazione di sostegno dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

GPS I fascia sostegno, chi entra con riserva non può dichiarare il titolo nelle altre GPS

ultima modifica: da