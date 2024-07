GPS I fascia sostegno con riserva: chiarimenti

Obiettivo scuola, 27.7.2024.

GPS I fascia sostegno: candidati inclusi con riserva non possono partecipare per il ruolo; sì alle supplenze.

Da oggi fino al 7 agosto ore 14 potranno essere presentate le domande

Sia il conferimento delle supplenze da GAE/GPS al 31 agosto/30 giugno.

Sia le nomine per la procedura straordinaria di immissione in ruolo da GPS I fascia (esclusivamente per posto di sostegno).

La domanda per le suddette due “procedure” è unica ma, all’interno della stessa, sarà possibile esprimere le relative preferenze per le due procedure (preferenze che possono anche essere le stesse o anche diverse).

In sostanza il docente inserito nelle GPS I fascia di sostegno, potrà (se vuole) compilare entrambe le sezioni: quella per le nomine finalizzate al ruolo e quella per il conferimento delle supplenze.

I docenti inseriti nella II fascia GPS sostegno invece potranno compilare solo la procedura per le supplenze.

TITOLO ESTERO IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO

Come specifica la circolare supplenze i candidati inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno non hanno titolo per partecipare alla procedura di nomina finalizzata al ruolo in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.

Infatti, la quarta sezione, Preferenze ai fini del ruolo, è attiva solo per gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti per legge per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo ovvero di una inclusione a pieno titolo valida per la graduatoria GPS Fascia I per l’insegnamento di sostegno.

SUPPLENZE



I docenti specializzati all’estero in attesa di riconoscimento possono invece partecipare normalmente alla procedura per il conferimento delle supplenze essendo tra l’altro inseriti (da quest’anno) a pettine nelle graduatorie (cioè sulla base del relativo punteggio).

Infatti, secondo l’Ordinanza 88/2024, l’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo. Pertanto:

Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata.

Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Rispetto allo scorso anno sono state eliminate le sottofasce che distinguevano chi era in possesso della specializzazione rispetto a chi era in attesa del riconoscimento della specializzazione conseguita all’estero.

Tale soluzione era stata prevista tramite una norma di legge (art. 5 e seguenti del Decreto PA, n. 44 del 22 aprile 2023, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024), provvedimento non prorogato per il prossimo anno scolastico.

.

.

.

.

.

.

GPS I fascia sostegno con riserva: chiarimenti ultima modifica: da