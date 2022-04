di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 18.4.2022.

Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, titoli di accesso alla prima fascia e requisiti seconda fasci

Graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto: gli aspiranti supplenti sono in attesa dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione che darà il via all’aggiornamento delle GPS (le nuove graduatorie saranno valevoli per il prossimo biennio 2022/23 e 2023/24).

L’apertura della piattaforma, prevista inizialmente per domani, martedì 19 aprile, slitterà, con tutta probabilità, di una settimana anche se bisognerà attendere la pubblicazione del provvedimento ufficiale da parte del dicastero di Viale Trastevere, prima di poter conoscere quali saranno le date ufficiali della finestra temporale valida per l’aggiornamento.

Per quanto riguarda le GPS infanzia e primaria, quali sono i titoli di accesso?

Aggiornamento GPS infanzia e primaria, titoli di accesso

Per quanto riguarda le GPS infanzia e primaria (posti comuni), alla prima fascia potranno accedere i soggetti che risultano in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

In seconda fascia, invece, potranno inserirsi gli studenti che risultano iscritti, nell’anno accademico 2021/22, al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro la scadenza di presentazione della domanda.

In merito al diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2, questo viene considerato come titolo abilitante.

In particolar modo, si considera ‘diploma magistrale’, il diploma dichiarato abilitante ai sensi di quanto contenuto nel D.P.R. del 25 marzo 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2014); inoltre, il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso istituti magistrali.

Infine, si intende ‘diploma magistrale’ anche l’analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente, conseguito comunque entro l’anno scolastico 2001/02. Anche la laurea in SFP, sia in base al vecchio ordinamento che su quello nuovo (LM85bis) viene ritenuta titolo abilitante.

La Nota pubblicata nel 2012 dall’Ufficio Scolastico di Venezia riporta anche altre tipologie di titolo da considerarsi ‘abilitanti’.

Nota USR per il Veneto nota n.13807/2012

