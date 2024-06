GPS: inserimento nella I fascia a pieno titolo

Obiettivo scuola, 5.6.2024.

Chiarimento. GPS: chi si inserisce nella I fascia a pieno titolo deve cancellare la relativa II fascia per la stessa CdC.

Fino al 10 giugno è possibile presentare domanda di inserimento o aggiornamento delle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) e delle connesse graduatorie d’istituto.

I docenti che erano già inseriti nella II fascia delle GPS e che nel frattempo hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, potranno inserirsi nella I fascia.

In particolare:

I docenti della scuola secondaria inseriti nella II fascia ( TAB4 ) che hanno conseguito l’abilitazione, potranno inserirsi nella I fascia ( TAB3 )

) che hanno conseguito l’abilitazione, potranno inserirsi nella I fascia ( ) I docenti ITP della scuola secondaria inseriti nella II fascia ( TAB6 ) che hanno conseguito l’abilitazione, potranno inserirsi nella I fascia ( TAB5 )

) che hanno conseguito l’abilitazione, potranno inserirsi nella I fascia ( ) I docenti della scuola infanzia e primaria inseriti nella II fascia, in quanto prima laureandi in scienze della formazione primaria ( TAB2 ), che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, potranno inserirsi nella I fascia ( TAB1 )

), che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, potranno inserirsi nella I fascia ( ) I docenti di sostegno con 3 annualità di servizio nello specifico grado inseriti nella II fascia (TAB8) che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno, potranno inserirsi nella I fascia (TAB7)

COME PUÒ AVVENIRE L’INSERIMENTO?

L’inserimento in I fascia può avvenire:

A pieno titolo se l’abilitazione o la specializzazione vengono conseguite entro il termine di scadenza della domanda (10 giugno)

se l’abilitazione o la specializzazione vengono conseguite entro il termine di scadenza della domanda (10 giugno) Con riserva se il titolo di abilitazione/specializzazione non è stato ancora conseguito entro il 10 giugno, ma verrà conseguito entro il 30 di giugno. In tal caso occorrerà sciogliere la riserva secondo le modalità indicate dal ministero.

ISCRIZIONE IN I FASCIA A PIENO TITOLO

Nel caso in cui l’inserimento in I fascia avvenga a pieno titolo occorre procedere alla cancellazione della relativa II fascia. Infatti il sistema avvisa con il seguente messaggio:

ATTENZIONE, non è ammesso selezionare graduatorie di seconda fascia se la stessa graduatoria è stata dichiarata a pieno titolo anche in prima fascia. Procedere con l’eliminazione di tali graduatorie, evidenziate con il colore arancio, prima di inoltrare la domanda.

Pertanto non è possibile presentare domanda contestualmente per la I e II fascia per la stessa classe di concorso se entrambe le iscrizioni sono “a pieno titolo”. Tale possibilità, come vedremo nel paragrafo successivo, è possibile (e opportuna) per chi si inserisce in I fascia con riserva.

Eliminando la II fascia e inserendo la I fascia (per la stessa CDC), i servizi eventualmente precedentemente caricati sulla classe di concorso, non dovrebbero essere eliminati. Tuttavia si consiglia sempre di verificare sia nella sezione “titoli di servizio”, sia nel PDF generato dopo l’inoltro della domanda.

ISCRIZIONE IN I FASCIA CON RISERVA E CONTESTUALE INSERIMENTO IN II FASCIA

Chi si iscrive in I fascia con riserva, può iscriversi anche alla II fascia a pieno titolo (o aggiornare la relativa posizione), qualora sia in possesso de requisito di accesso alla II fascia.

Esempi:

chi è già in possesso di una laurea valida per l’insegnamento e si abiliterà entro il 30 giugno (quindi con riserva in prima fascia), può comunque iscriversi a pieno titolo nelle GPS di seconda fascia per la scuola di I e/o II grado.

analogamente i laureandi in Scienze della formazione primaria, in attesa del conseguimento della laurea/abilitazione in SFP, possono iscriversi a pieno titolo nella seconda fascia GPS posto comune infanzia e/o primaria, per la quale basta il possesso di 150 cfu.

oppure, chi sta conseguendo il TFA sostegno e ha almeno 3 anni di servizio su sostegno senza titolo svolti tutti nello stesso grado, può iscriversi a pieno titolo nella seconda fascia GPS per i posti di sostegno per il relativo grado.

oppure ancora chi ha conseguito un titolo di abilitazione estero o la specializzazione sul sostegno estero, ed è in attesa di riconoscimento, può iscriversi a pieno titolo nella seconda fascia GPS per posto comune o per posto di sostegno se in possesso dei 3 anni di servizio su sostegno.

In questo modo, anche qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, l’inserimento nelle GPS di II fascia sarà preservato. Nel momento in cui, invece, la riserva si scioglierà positivamente entro i termini stabiliti, si verrà automaticamente collocati nella GPS di prima fascia e cancellati dalla GPS di seconda fascia.

.

.

.

.

.

.

.

.

GPS: inserimento nella I fascia a pieno titolo

ultima modifica: da