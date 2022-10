USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 13.10.2022.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: si pubblicano le sedi disponibili accertate alla data del 13 ottobre 2022 per il quarto turno di nomina degli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato, per il personale iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, n.124.

GPS, posti disponibili per il 5° turno di supplenze

