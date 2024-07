di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 29.7.2024.

Il decreto ministeriale 111 del 6 giugno 2024 ha disposto, per l’anno scolastico 2024/2025 l’immissione in ruolo dei docenti di sostegno iscritti nelle GPS prima fascia nelle province dove dovessero essere esaurite le graduatorie dei concorsi o dovessero residuare posti vacanti e disponibili, saranno assegnati, con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno. Fermo restante che tale procedura non si applica ai docenti inseriti in GPS con riserva.

Presentazione domanda

I docenti specializzati sul sostegno, regolarmente iscritti in GPS prima fascia e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che desiderano partecipare alla procedura per le immissioni in ruolo dovranno esprimere la propria volontà attraverso la presentazione della domanda on line, entro le ore 14 del 7 agosto del 2024 nella stessa provincia in cui si è inseriti nella GPS. La domanda presentata con modalità diversa non sarà presa in considerazione.

Procedura

Nei limiti del contingente autorizzato, per la copertura dei posti di sostegno che siano ancora vacanti e disponibili, i docenti iscritti nella GPS sostegno prima fascia che hanno presentato domanda per l’assunzione in ruolo, riceveranno un contratto a tempo determinato in una delle sedi indicate contestualmente alla domanda.

Anno di formazione e prova

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato sarà trasformato a tempo indeterminato dopo aver superato l’anno di formazione e la successiva prova sulla lezione simulata. Il contratto a tempo indeterminato avrà la decorrenza giuridica dalla data d’inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Accettazione della sede

I docenti inseriti in prima fascia GPS sostegno che presentano la domanda per accedere al ruolo e che scelgono determinate sedi, sono obbligati ad accettare la sede assegnata e contemporaneamente cessa il diritto a ricevere nomine a supplenze sia fino al 31 agosto, sia fino al 30 giungo sia supplenze brevi da parte dei dirigenti scolastici, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.

Mancata presentazione della domanda

I docenti inseriti in prima fascia GPS che nel fare la domanda per le supplenze, non scelgono l’immissione in ruolo, sono considerati rinunciatari, mentre mantengono il diritto a ricevere le supplenze.

Sedi non indicate

I docenti nel presentare la domanda dovranno scegliere fino a un massimo di 150 sedi; la mancata indicazione di determinate sedi è considerate come esplicita rinuncia a ricevere il contratto per le sedi non espresse.

Supplenze. Qualora il docente avesse presentato la domanda per il ruolo e non avesse ricevuto l’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste, concorrerà alle successive procedure di conferimento delle supplenze sia fino al 31 agosto, sia fino al 30 giugno, sia alle supplenze brevi e saltuarie ove necessarie.

Mini call veloce

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura per l’immissione in ruolo e non essendo risultati rinunciatari né destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare domanda per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in province diverse della stessa regionerispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Tempi

Per la presentazione delle istanze, per partecipare alla mini call veloce, sarà cura della direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito comunicare con avviso un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

