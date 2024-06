Gps, annualità su posto di sostegno maturate entro l’anno scolastico 2023/24: ecco quando selezionare questa voce.

Domanda Gps graduatoria ADSS sostegno seconda fascia: quando va selezionata la voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2023/24“?

La voce va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso. Per tale finalità è possibile selezionare detta voce anche per i servizi precedentemente dichiarati.

Inserimento ADSS seconda fascia TAB 8

Per inserire la graduatoria ADSS sostegno seconda fascia, bisogna andare nella sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso *” e una volta entrati da “Azioni disponibili”:

si va in “aggiungi graduatoria” per inserire la graduatoria II fascia sostegno TAB 8;

Poi si dichiara di avere il requisito delle tre annualità, per esempio “Tre annualità di servizio su sostegno e Lauree del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche”;

Infine si dichiara il titolo di laurea con i dati del suo conseguimento. Poi andando alla sezione titolo di servizio si dichiara di possedere le tre annualità su posto di sostegno dello stesso grado.

Gps, quando flagrare l’annualità su posto di sostegno

