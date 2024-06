24 punti + max altri 12 punti in base al voto

Si badi che in questo caso, anche per chi si inserisce nella I fascia GPS posto comune con riserva (in quanto l’abilitazione viene conseguita dopo il 10 di giugno), spetterà il relativo punteggi previsto dalle voci A.1 e A.2 della tabella A.3.

In altri termini, anche chi consegue i 30 CFU dopo il 10 di giugno, ma entro il 30 di giugno, potrà contare sul punteggio attribuito per i percorsi abilitanti (24 punti fissi + 12 in funzione del voto). Ciò perché in questo caso si tratta del “titolo di abilitazione” che dà accesso alla graduatoria.

Diverso è invece il discorso, come vedremo di seguito, per quanto riguarda la valutazione dell’abilitazione nelle graduatorie di sostegno (Tabelle A\7 e A\8) e nelle graduatorie di II fascia di altre classi di concorso.

POSSO FAR VALERE IL TITOLO DI ABILITAZIONE IN TERMINI DI PUNTEGGIO NELLE GPS SOSTEGNO?

Il titolo di abilitazione, oltre a consentire l’inserimento nelle GPS I fascia per la specifica classe di concorso, permette anche l’ottenimento di un punteggio come “titolo culturale” sia per la I fascia sostegno (voce B.1 della tabella A\7), sia per la II fascia delle altre classi di concorso della scuola secondaria (voce B.4 della tabella A\4 e della tabella A\6).

Tuttavia in questo caso il titolo culturale (e quindi il relativo punteggio) potrà essere ottenuto solo se l’abilitazione viene conseguita entro il termine di presentazione delle istanze (adesso fissato al 24 giugno).

In altri termini, il termine del 30 giugno riguarda esclusivamente la possibilità di inserirsi con riserva nella I fascia per la specifica classe di concorso, in attesa di conseguimento del “titolo di abilitazione”, ma non riguarda la valutazione dei titoli culturali, che devono essere posseduti entro la data di scadenza della domanda (24 giugno).

Si veda al riguardo la FAQ Ufficiale n. 43: