Informazione scuola, 25.6.2024.

Gps 2024, la scelta al buio delle 150 scuole: una decisione ancora da prendere.

Ecco cosa sappiamo sull’istanza per scegliere le 150 preferenze dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2024.

Mentre le domande per accedere alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2024 sono state presentate entro il termine del 24 giugno, restano ancora da definire alcuni passaggi importanti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Uno di questi riguarda la compilazione dell’istanza per indicare le 150 preferenze provinciali tra scuole, comuni e distretti. Secondo le prime indicazioni, questa finestra temporale potrebbe aprirsi attorno alla fine di luglio, ma le date precise saranno comunicate in seguito dai vari Uffici Scolastici Provinciali.

Come funziona la scelta delle 150 preferenze

Nell’istanza gli aspiranti dovranno indicare l’ordine di preferenza tra istituti scolastici, specificando se desiderano candidarsi per posti interi o spezzoni fino al 31 agosto o al 30 giugno. Le scuole scelte potranno coincidere in tutto o in parte con quelle già segnalate nella domanda GPS.

Un algoritmo poi incrocerà le preferenze con il punteggio in graduatoria per ciascuna classe di concorso, al fine di assegnare in maniera automatizzata i futuri incarichi di supplenza.

150 scuole, una scelta al buio?

Purtroppo anche quest’anno la compilazione avverrà senza conoscere preventivamente i posti vacanti nelle singole scuole, fonte di insoddisfazione per chi vorrebbe orientare meglio la propria domanda. Tuttavia, i tempi tecnici degli Uffici Scolastici non consentono attualmente una mappatura così dettagliata delle disponibilità.

.

.

.

.

.

.

.

Gps 2024, scelta al buio di 150 scuole forse a fine luglio 2024

ultima modifica: da