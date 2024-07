GPS, scioglimento della riserva dall’8 al 10 luglio

Obiettivo scuola, 3.7.2024.

GPS e abilitazioni/specializzazioni conseguite entro il 30 giugno: dall’8 al 10 luglio le istanze per lo scioglimento della riserva.

I docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno, potranno sciogliere la riserva positivamente dall’8 al 10 di Luglio. É quanto si apprende fonti sindacali.

Lo scioglimento della riserva riguarda coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione\specializzazione dopo il 24 giugno (termine ultimo per la presentazione delle domande per le GPS) ma entro il 30 giugno.

AMMISSIONE CON RISERVA ALLA I FASCIA PER LA CLASSE DI CONCORSO

In generale fini dell’inserimento nelle graduatorie i candidati dovevano possedere i titoli di accesso richiesti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, fissato al 24 giugno.

Un’eccezione è prevista per quanto riguarda le I fascia GPS, il cui titolo di accesso è l’abilitazione all’insegnamento (per posto comune) o la specializzazione (per posto di sostegno).

Infatti, potevano inserirsi con riserva coloro che stavano conseguendo l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno purché il relativo percorso sia stato concluso entro il 30 di giugno.

La riserva sarà sciolta negativamente qualora il titolo non sia stato conseguito entro tale data.

In concreto chi ha potuto effettuare l’inserimento con riserva? La possibilità di inserirsi con riserva è limitata solo alla I fascia e riguardava sostanzialmente le seguenti casistiche:

Coloro che stavano frequentando il percorso di specializzazione su sostegno VIII ciclo e che lo hanno concluso dopo il 24 giugno ma entro il 30 di giugno.

e che lo hanno concluso dopo il 24 giugno ma entro il 30 di giugno. Coloro che stavano frequentando il corso di laurea in scienze della formazione primaria in quanto abilitante per infanzia/primaria e purché sia stato concluso entro il 30 di giugno . Si badi che tale possibilità è limitata solo a questo corso di laurea poiché è l’unico corso di laurea abilitante.

in quanto abilitante per infanzia/primaria e purché sia stato concluso . Si badi che tale possibilità è limitata solo a questo corso di laurea poiché è l’unico corso di laurea abilitante. Coloro che stavano frequentando i percorsi abilitanti da 30 CFU e che conseguito il titolo dopo il 24 giugno ma entro il 30 di giugno.

