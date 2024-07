Gilda degli insegnanti di Venezia, luglio 2024.

A tutti i colleghi che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione entro il 30 giugno: ricordiamo che le istanze di scioglimento delle riserve per l’inserimento a pieno titolo in prima fascia per le GPS del biennio 2024/25 e 2025/26 saranno attive dall’8 al 10 luglio 2024.

Il relativo avviso sarà pubblicato su INPA l’8 luglio stesso.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso di SPID o CIE. Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Chi scioglie la riserva si troverà in prima fascia GPS e l’eventuale domanda per la stessa classe di concorso/posto di insegnamento presentata per la seconda fascia non avrà più valore.

Chi invece non scioglie la riserva perché non ha fatto a tempo a conseguire il titolo entro il 30 giugno oppure perché l’istanza non è andata a buon fine o comunque non sia stata presentata dagli interessati, resterà in seconda fascia delle graduatorie Gps se per la stessa classe di concorso ha presentato correttamente la domanda. Nel caso poi non sia stata presentata la relativa istanza per la seconda fascia e non sia stata sciolta la riserva gli aspiranti non compariranno nelle Gps per il 2024/25 e non potranno nemmeno presentare la successiva domanda per la scelta delle max 150 preferenze.

GPS, scioglimento riserve dall'8 al 10 luglio 2024

