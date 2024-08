Obiettivo scuola, 6.8.2024.

GPS: servizio senza titolo, abilitazioni estere, titoli non dichiarati e titoli ulteriori. Precisazioni ambito di Milano.

Gli Ambiti Territoriali Provinciali stanno pubblicando in questi giorni e, in alcuni casi, stanno ancora pubblicando le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

LA NOTA DELL’AMBITO DI MILANO

L’ambito territoriale di Milano ha emanato la nota n. 19877 del 5 agosto 2024 con la quale si forniscono delle precisazioni su alcuni reclami non accoglibili.

SERVIZIO SENZA TITOLO

La nota del Capo dipartimento n 1290 del 12 luglio 2020, richiamata anche nell’OM 88/2024 (pag. 5) precisa che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini della valutazione solo se il suddetto titolo è posseduto al momento di presentazione della domanda.

Non saranno valutati quindi servizi svolti senza titolo, fino al conseguimento dello stesso, che può essere inserito (e sarà quindi valutato) all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie.

TITOLI NON DICHIARATI

La nota 1588 dell’11 settembre 2020 e l’art 8 comma 2 dell’OM 88 precisano che ogni titolo deve essere dichiarato, per ciascuna classe di concorso, nel TAB dedicato. Se, quindi, uno o più titoli vengono dichiarati in una sola classe di concorso e non vengono riportati nelle altre, non possono essere aggiunti successivamente dall’Ufficio. Tale intervento, ove richiesto, non verrà effettuato.

ABILITAZIONI ESTERE

La tabella A/3 sez. A/2 , lettera E, nonché la risposta pubblicata nelle faq ministeriali (vedi domanda n. 27) chiariscono che la sez. A/2 va compilata solo se l’aspirante è in possesso di titoli di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno conseguiti o riconosciuti in Italia.

Gli aspiranti in possesso di titoli in attesa di riconoscimento devono essere iscritti con riserva e richiedere lo scioglimento della stessa a partire dalla data riportata sull’atto finale di riconoscimento del titolo. L’Ufficio sta provvedendo a eliminare la sezione A2, ove irregolarmente compilata.

TITOLI ULTERIORI

La tabella A4, allegata all’OM 88, specifica espressamente l’elenco dei titoli culturali da dichiarare come ulteriori rispetto al titolo di accesso. Non è possibile dichiarare come titolo ulteriore, ad esempio, una laurea triennale propedeutica alla laurea magistrale. I punteggi relativi a titoli non ricompresi nell’elenco citato non saranno quindi rettificati.

