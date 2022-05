di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 24.5.2022.

Il chiarimento atteso per l’aggiornamento delle GPS sostegno è finalmente arrivato: il Ministero pubblica la nuova FAQ n. 54.

Arriva l’aggiornamento delle FAQ ministeriali sulle GPS, le graduatorie per le supplenze. In particolare, la nuova FAQ del Ministero riguarda la GPS sostegno I fascia e la compilazione della domanda. Era un chiarimento molto atteso, persino preannunciato, la cui assenza era stata segnalata dalla FLC CGIL nei giorni scorsi.

GPS sostegno, il chiarimento atteso

Con le ultime FAQ il Ministero dell’Istruzione aveva fornito chiarimenti in merito ad alcuni dettagli dell’aggiornamento Gps 2022. Tuttavia, mancava una delle Faq preannunciate relativa al punteggio della laurea per l’accesso al Tfa sostegno.

La Flc Cgil aveva segnalato: “Manca all’appello la FAQ anticipata dal Ministero alle Organizzazioni sindacali che avrebbe dovuto dichiarare valutabile la laurea che da accesso al TFA per la specializzazione del sostegno, in relazione al punto B.2 Tabella A/7“.

Adesso, il chiarimento è arrivato.

La nuova FAQ n. 54

D: È valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?

R: Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.

Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.

.

.

.

.

.

.

.

.

GPS sostegno: nuovo aggiornamento FAQ MI, n. 54

ultima modifica: da