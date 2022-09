di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 5.9.2022.

In questi giorni ci sono state le nomine da GPS, comprese quelle da prima fascia GPS sostegno che dovrebbero portare all’immissione in ruolo dei docenti nominati. Ci possono essere ancora delle speranze per chi non è stato nominato?

Ci potrà essere un secondo giro

Qualche scorrimento potrebbe ancora esserci, soprattutto se l’ufficio scolastico non ha provveduto a cancellare i docenti che erano in prima fascia GPS sostegno e che hanno già superato la procedura l’anno scolastico passato. Negli altri casi si tratterà comunque di nomine residuali – ovvero potranno riguardare pochi docenti.

