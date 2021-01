USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 14.1.2021.

Personale DOCENTE – Pubblicazione proposte di assunzione per la stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su POSTI COMUNI E INCROCIATE SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE di II (SECONDA) fascia della provincia di Venezia di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione Personale Docente: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Ambito Territoriale di Venezia è pubblicato l’Avviso, di cui all’oggetto.

Con riferimento all’Avviso di convocazione prot. n. 198 del 12/01/2021 si pubblicano gli esiti delle proposte di assunzione per la stipula di contratto subordinato di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione – con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio – PERSONALE DOCENTE su POSTI COMUNI E INCROCIATE SOSTEGNO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE di II (SECONDA) fascia della provincia di Venezia di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, pubblicate con atto prot. n. 9981 del 04/09/2020 e prot. 10826 del 22/09/2020, accettate in base alle deleghe acquisite agli atti dell’Ufficio.

Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito www.istruzionevenezia.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che nessun altra comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate.

