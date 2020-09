di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 1.9.2020.

Oggi dovrebbero uscire le graduatorie provinciali per le supplenze e quelle d’istituto, vi proponiamo una tabella per calcolare i principali titoli

Oggi dovrebbero uscire in tutta Italia le graduatorie provinciali per le supplenze e quelle d’istituto. Noi abbiamo pensato di presentarvi una tabella con i titoli principali ed il relativo punteggio. In questo modo dovrebbe essere semplice calcolare il punteggio che vi verrà assegnato.

TIPOLOGIA PUNTEGGIO PREVISTO Certificazioni informatiche Massimo 2 punti

(mezzo punto a certificazione) Master di I° e II° livello annuale 1500 ore – 60 CFU 1 punto Corso di perfezionamento annuale 1500 ore – 60 CFU 1 punto Certificazione Inglese B2 3 punti Certificazione Inglese C1 4 punti Certificazione Inglese C2 6 punti Servizio di insegnamento specifico di durata superiore ai 166 giorni 12 punti Servizio di insegnamento specifico di durata tra i 16 giorni ed un mese 2 punti Servizio di insegnamento aspecifico di durata superiore ai 166 giorni 6 punti Servizio di insegnamento aspecifico di durata tra i 16 giorni ed un mese 1 punto Laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento da 12 (76/110) a 29 punti (110/110)

più 4 punti per la lode Diploma (per gli ITP) da 4 a 12 punti

GPS, tabella per valutare i titoli

