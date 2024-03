di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 21.3.2024.

GPS, pronto il sistema informatico per la gestione delle domande d’aggiornamento e nuovo inserimento: tempi e novità previsti.

Dalle notizie che apprendiamo dai siti dei sindacati sembrerebbe che il sistema informatico per la gestione delle domande di aggiornamento e nuovo inserimento nelle graduatorie GPS di prima e seconda fascia sia pronto per essere reso attivo già subito dopo Pasqua con alcune specifiche novità riguardanti i punteggi e i titoli al fine di risolvere le problematiche emerse nel biennio precedente.

Graduatorie scienze motorie

Gli aspiranti in possesso del titolo di studio specifico per insegnare educazione motorianella scuola primaria possono fare domanda per essere inseriti nella GPS. Va inoltre evidenziato che il servizio effettuato nella scuola primaria sarà valutato come servizio specifico esclusivamente per la relativa graduatoria.

Possibilità di visionare il punteggio

Per tutti gli aspiranti che faranno domanda di aggiornamento, o nuovo inserimento nelle GPS di prima e/o di seconda fascia, completata la procedura hanno la possibilità di visionare il punteggio attribuito dall’algoritmo, in base ai titoli dichiarati, e di stamparne copia, fermo restante che il punteggio definitivo sarà validato dall’UST della provincia in cui è stata prodotta la domanda.

Classi di concorso accorpate

In merito alle classi di concorso accorpate dal decreto ministeriale 255 del 22 dicembre 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 febbraio 2024 gli aspiranti che rientrano nelle suddette classi di concorso, devono produrre domanda per l’inserimento in entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento. Fermo restante la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado (le classi di concorso accorpate sono: A-01 che ingloba l’ex A01 e l’ex A017; A-12 che ingloba l’ex A12 e l’ex A-22; A-22 che ingloba l’ex A-24 e l’ex A-25; A-30 che ingloba l’ex A-29 e l’ex A-30; A-48 che ingloba l’ex A-48 e l’ex A-49; A-70 che ingloba l’ex A-70 e l’ex A-72; A-71 che ingloba l’ex A-71 e l’ex A-73.)

Docenti abilitati

I candidati che sono inseriti in GPS Prima fascia quindi in possesso di abilitazione, qualora ne dovessero conseguire una più favorevole, all’atto della domanda possono sostituire la precedente abilitazione con quella più favorevole.

Inserimento in seconda fascia

Possono presentare domanda per iscriversi in seconda fascia gli aspiranti docenti con il solo titolo di studio, è stato eliminato il possesso dei ventiquattro crediti conseguiti entro il 31 ottobre del 2022.

Inserimento con riserva I docenti che stanno frequentando l’VIII ciclo per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e i docenti che stanno per conseguire un’abilitazione su una determinata classe di concorso possono presentare domanda con riserva. Fermo restante che la riserva deve essere sciolta entro il 30 giugno del 2024; qualora la riserva non dovesse essere sciolta il docente, sarà cancellato dalla GPS di prima fascia e resterebbe in seconda fascia sempre che abbia presentato la domanda anche per la seconda fascia. Riserve e precedenze I candidati che dovessero far valere titoli di riserva e di preferenza devono dichiararli o ri-dichiararli per chi è già inserito in graduatoria e chiede l’aggiornamento. Fra le novità in merito alle riserve va detto che è stata aggiunta la riserva del 15% per i candidati che hanno prestato servizio civile universale. Fermo restante che la riserva deve essere documentata e allegata.

GPS, tempi e novità

