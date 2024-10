GPS Venezia, 4° turno di nomine e posti disponibili

7.10.2024.

Presa di servizio entro martedì 8 ottobre 2024.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: si comunica che all’all’Albo Pretorio di questo Ufficio Ambito Territoriale di Venezia sono pubblicati gli esiti del quarto turno di nomina degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/25 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. a) e b) della stessa O.M. n. 88/2024, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, dell'O.M. n. 88/2024, si pubblicano, in allegato alla presente, gli esiti del quarto turno di nomina degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a) e b) della stessa O.M. n. 88/2024, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata martedì 8 ottobre 2024.

Eventuali rinunce all’incarico conferito con il presente atto potranno essere formalizzate direttamente dagli interessati utilizzando la procedura informatizzata, accedendo al link (presente nella e-mail che sarà trasmessa come comunicazione dell’avvenuta nomina) entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 9 ottobre 2024.

Il termine altresì assegnato alle istituzioni scolastiche per comunicare eventuali mancate prese di servizio è fissato a giovedì 10 ottobre 2024, al fine di consentire a questo Ufficio di dare seguito alle successive operazioni. La comunicazione da parte delle scuole dovrà avvenire esclusivamente a SIDI funzione > “Reclutamento personale scuola” >

“Convocazioni da G.I. del personale docente”, o in alternativa inviando apposita comunicazione all’Ufficio Scolastico all’indirizzo uspve@postacert.istruzione.it .

IL DIRIGENTE

Mirella NAPPA

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: si pubblicano le disponibilità per il QUARTO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE– A.S. 2024 -25, con riferimento a:

GPS Venezia, 4° turno di nomine e posti disponibili

